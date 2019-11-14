24.22 / 24.49 26.59 / 27.02
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Курс валют на 14 ноября: сколько стоит доллар

8:58 14 ноября 2019 141
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

На четверг, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 24,3156 гривны за доллар — американская валюта «подешевела» на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: доллар — 24,31 гривны за доллар, евро — 26,94 гривны за евро. Тем временем «Минфин» сообщает, сколько стоит иностранная валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал с прогнозами экспертов по поводу дальнейшего «поведения» гривны в ближайшем будущем «Курс доллара снова упал: что будет с валютой через неделю» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Тарт

Легкий и полезный: как приготовить самый популярный французский пирог

Крымский мост

Это провал: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

Гороскоп

Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер