Деньги

Курс валют на 14 ноября: сколько стоит доллар

На четверг, 14 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 24,3156 гривны за доллар — американская валюта «подешевела» на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: доллар — 24,31 гривны за доллар, евро — 26,94 гривны за евро. Тем временем «Минфин» сообщает, сколько стоит иностранная валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал с прогнозами экспертов по поводу дальнейшего «поведения» гривны в ближайшем будущем «Курс доллара снова упал: что будет с валютой через неделю» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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