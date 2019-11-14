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Украина

«На колени только перед Богом»: арестованный в Крыму активист обратился к Зеленскому

10:01 14 ноября 2019 239
Олег Приходько
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский активист Олег Приходько, которого в оккупированном Крыму арестовали сотрудники ФСБ России, из СИЗО написал обращение к украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому.

Он пишет, что гордится украинцами и с большим уважением относится к президенту Зеленскому.

«На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом! Не должно быть, чтобы наша нация превратилась в продажных манкуртов», — передает выдержку из письма «Левый берег».

В письме Приходько отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он защищал честь и достоинство украинского флага. Активист уверен, что многие украинцы продолжают борьбу за существование украинской нации.

«От Запорожской Сечи до Карпат, наши родители воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах!» — пишет арестованный.

Напомним, Приходько задержали 9 октября. Оккупанты инкриминируют украинцу подготовку теракта — взрыва в администрации города Саки. Задержание произошло «по сценарию Балуха» — в гараже крымчанина «нашли» взрывчатку, запалы и прочее.

Дело Приходько ведет старший следователь крымского управления ФСБ Иван Романец, который ранее объявлял подозрение Эдему Бекирову. Именно Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывался госпитализировать Бекирова.

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