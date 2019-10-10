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Украина

Задержанного в Крыму украинского активиста обвинили в подготовке теракта в Саках

18:13 10 октября 2019 105
Задержание в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В Крыму в четверг, 10 октября, оккупанты задержали украинского активиста, участника Евромайдана, руководителя местного отделения партии ВО «Свобода» Олега Приходько. Напомним, накануне стало известно об исчезновении из СИЗО двух фигурантов дела «крымских диверсантов».

О задержании в сети сообщил журналист Радио «Свобода» Антон Наумлюк.

По его словам, оккупанты инкриминируют украинцу подготовку теракта — взрыва в администрации города Саки.

Наумлюк отмечает, что задержание произошло «по сценарию Балуха», т. е. у него в гараже «нашли» взрывчатку, запалы и прочее.

Дело Приходько ведет старший следователь крымского управления ФСБ Иван Романец, который ранее объявлял подозрение Эдему Бекирову. Именно Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывался госпитализировать Бекирова.

Напомним, в настоящее время к обмену готовят осужденного в Крыму «украинского диверсанта» Евгения Панова, который был захвачен ФСБ в 2016 году. В 2018 году Панову вынесли приговор восемь лет колонии строгого режима и этапировали в колонию в Омске.

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