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Задержанного в Крыму украинского активиста обвинили в подготовке теракта в Саках
В Крыму в четверг, 10 октября, оккупанты задержали украинского активиста, участника Евромайдана, руководителя местного отделения партии ВО «Свобода» Олега Приходько. Напомним, накануне стало известно об исчезновении из СИЗО двух фигурантов дела «крымских диверсантов».
О задержании в сети сообщил журналист Радио «Свобода» Антон Наумлюк.
По его словам, оккупанты инкриминируют украинцу подготовку теракта — взрыва в администрации города Саки.
Наумлюк отмечает, что задержание произошло «по сценарию Балуха»,
Дело Приходько ведет старший следователь крымского управления ФСБ Иван Романец, который ранее объявлял подозрение Эдему Бекирову. Именно Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывался госпитализировать Бекирова.
Напомним, в настоящее время к обмену готовят осужденного в Крыму «украинского диверсанта» Евгения Панова, который был захвачен ФСБ в 2016 году. В 2018 году Панову вынесли приговор восемь лет колонии строгого режима и этапировали в колонию в Омске.
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