Мир

Хорошо учился и не конфликтовал: появились подробности о российском студенте, устроившем кровавую бойню в колледже (видео)

Студента российского колледжа в Благовещенске, который устроил бойню в учебном заведении, а потом покончил с собой, педагоги характеризовали как «неконфликтного» и «ответственного».

Характеристику, данную Даниилу Засорину, опубликовал «Мэш».

В то же время некоторые ресурсы распространили информацию о том, что девушку Даниила изнасиловали, и что этом могло спровоцировать парня.

Тамже опубликовано видео из колледжа, где девушка спасает раненого Засориным парня, забежавшего в соседнюю аудиторию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Санкт-Петербурге историк Олег Соколов убил и расчленил жившую с ним аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Он убил девушку, когда та спала, а потом расчленил ее тело и попытался утопить в реке.





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