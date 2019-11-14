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Хорошо учился и не конфликтовал: появились подробности о российском студенте, устроившем кровавую бойню в колледже (видео)
Студента российского колледжа в Благовещенске, который устроил бойню в учебном заведении, а потом покончил с собой, педагоги характеризовали как «неконфликтного» и «ответственного».
Характеристику, данную Даниилу Засорину, опубликовал «Мэш».
В то же время некоторые ресурсы распространили информацию о том, что девушку Даниила изнасиловали, и что этом могло спровоцировать парня.
Тамже опубликовано видео из колледжа, где девушка спасает раненого Засориным парня, забежавшего в соседнюю аудиторию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Санкт-Петербурге историк Олег Соколов убил и расчленил жившую с ним аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Он убил девушку, когда та спала, а потом расчленил ее тело и попытался утопить в реке.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».