Украина выйдет из Минских соглашений: Пристайко назвал условия

Политика

В случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе, Украина может выйти из Минских соглашений. О перспективах «Минска» станет понятно на ближайшем саммите «нормандской четверки». Об этом в интервью «Би-би-си» заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам дипломата, для Украины «Минск» — не самоценность.

«Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (Минские соглашения — ред.) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса», — сказал Пристайко, признавая, что это «очень непопулярное заявление».

«Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в Минском процессе», — добавил министр.

Напомним, ранее в команде президента Зеленского заявляли о необходимости привлечения к переговорам Великобритании и США, считая, что во время переговоров в расширенном формате России будет сложнее манипулировать.

«ФАКТЫ» писали, что сокурсник Владимира Путина по институту КГБ рассказал, какая печальная участь ждет Украину после реализации Минских соглашений. По словам бывшего разведчика, в стране начнется хаос, будут организовываться взрывы и убийства, а премьер-министром станет Виктор Медведчук.

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