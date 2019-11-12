Уйти от Минских соглашений: Арахамия назвал неожиданную причину встречи Зеленского с Путиным

Украина

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата необходима, чтобы «уйти» от Минских соглашений. Напомним, что в Кремле пока что не дают ответ на вопрос, возможна ли такая встреча до конца 2019 года.

Об этом в интервью «Лиге» заявил лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заявивший, что Украина была вынуждена подписать Минские соглашения на кабальных условиях. «Чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат», — заявил он, добавив, что России это не выгодно — ее и так все устраивает.

«Россия не верила, что эти договоренности можно будет выполнить. Из-за того, что такая возможность сейчас есть, у нее не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, либо перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно», — отметил он.

Что же касается неопределенности со встречей лидеров «нормандской четверки», то, по мнению Арахамии, всем понятно, из-за кого не назначается дата, и что это для Украины «все равно усиление позиций». «Когда большинство цивилизованного мира думает, что мы саботируем договоренности, это не добавляет нам надежности в переговорах. Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США», — считает народный депутат.

По его мнению, «минский формат» может сменить другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров и более сильной позицией Украины. «У нас есть люди, которые принципиально против любого рода переговоров. Они говорят, что надо накапливать ресурс (военный, дипломатический, экономический) и потом выходить с другой переговорной позицией. Накопление ресурсов занимает три-четыре года. У нас нет мандата на три-четыре года ожидания, поскольку электорат просил двигаться в сторону мира. Каким образом он будет достигнут — это большой вопросительный знак. Но если не двигаться, то мы просто залипаем на одном месте», — заявил Давид Арахамия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Давид Арахамия заявлял о необходимости привлечения к переговорам Великобритании и США. По его мнению, во время переговоров в расширенном формате России будет сложнее манипулировать.

В то же время появилась информация о том, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности поспособствовать встрече Путина и Зеленского в формате тет-а-тет в казахской столице либо любом другом городе страны.

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