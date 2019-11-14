Происшествия

Сгорело имущество на 10,5 миллиона: появились фото пожара на военном складе под Винницей

По факту пожара на вещевом складе воинской части в Гайсине начато уголовное производство — его открыла Военная прокуратура Винницкого гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло вечером 13 ноября на месте дислокации 59-й отдельной мотопехотной бригады в Гайсине Винницкой области. Пожар возник в металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество, которое находилось на хранении: около 800 бронежилетов, 1100 кевларовых шлемов, 1500 спальных мешков, более 1000 единиц полевой формы, 100 полевых палаток, 1400 костюмов защиты от воды и другие складские запасы. Предварительная сумма ущерба составляет 10,5 млн гривень.

Досудебное расследование дела поручено ГБР.

Ранее сообщалось, что в Калиновке произошло новое возгорание складов с боеприпасами, которое привело к эвакуации детей из населенного пункта.

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