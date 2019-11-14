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- 13:17 Во всем видят нацизм: в России завели дело из-за безобидного флешмоба о космосе
Во всем видят нацизм: в России завели дело из-за безобидного флешмоба о космосе
В России завели уголовное дело на правозащитника из Кузбасса Дмитрия Миропольцева за фото в «ВКонтакте». Ранее жителя Орла приговорили к пяти годам колонии общего режима за комментарии в соцсети.
Активиста Миропольцева обвиняют в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, передает «Сибирь.Реалии».
Дело завели после того, как в 2016 году в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии участников флешмоба «Покорение космоса».
Акция прошла в Пензе и была приурочена к 55-летию со дня первого полета человека в космос.
Участники выстроились в форме числа 55, которые «при определенном ракурсе» похожи на нацистский символ.
Издание пишет, что сам активист считает, что гонения в отношении него начались после того, как он в Верховном суде обжаловал областной закон об отмене прямых выборов мэров. Силовики в соцсетях искали компромат на активиста и нашли фото о 55 -летии полета Гагарину.
Напомним, в России несогласные с путинской политикой люди не очень активно выражают свою позицию. Массовые демонстрации недовольства пресекаются властями.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...