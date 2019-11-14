Мир

Во всем видят нацизм: в России завели дело из-за безобидного флешмоба о космосе

В России завели уголовное дело на правозащитника из Кузбасса Дмитрия Миропольцева за фото в «ВКонтакте». Ранее жителя Орла приговорили к пяти годам колонии общего режима за комментарии в соцсети.

Активиста Миропольцева обвиняют в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, передает «Сибирь.Реалии».

Дело завели после того, как в 2016 году в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии участников флешмоба «Покорение космоса».

Акция прошла в Пензе и была приурочена к 55-летию со дня первого полета человека в космос.

Участники выстроились в форме числа 55, которые «при определенном ракурсе» похожи на нацистский символ.

Издание пишет, что сам активист считает, что гонения в отношении него начались после того, как он в Верховном суде обжаловал областной закон об отмене прямых выборов мэров. Силовики в соцсетях искали компромат на активиста и нашли фото о 55 -летии полета Гагарину.

Напомним, в России несогласные с путинской политикой люди не очень активно выражают свою позицию. Массовые демонстрации недовольства пресекаются властями.

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