В России активисты одиночными пикетами поздравили Украину с Днем независимости (видео)

Украина

В российском Санкт-Петербурге 24 августа прошла серия одиночных пикетов солидарности с Украиной в День ее независимости. Акции проходили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой. Одного из участников пикета — Алексея Соловьева — задержали правоохранители.

Соловьев отметил, что задержание произошло еще до начала его участия в акции. Мужчина даже не успел достать плакат из пакета. Известно, что активиста задержали около 16:00 и отпустили после того, как взяли у него объяснения, сообщают российские СМИ.

Во время пикетов на странице Ольги Смирновой в Facebook продолжалась трансляции. На видео видно, что участники держали в руках украинский флаг и плакаты с поздравлениями с Днем Независимости Украины. Именно это и привлекло внимание прохожих и сотрудников полиции.

Пикет ко Дню Независимости Украины также состоялся и в российском Новосибирске. Там участники акции пришли с плакатами, которые призывали российские власти прекратить войну с Украиной и освободить политических заключенных.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Слава Украине!», «Свободу Сенцову и Кольченко» и «Власть, хватит воевать». Всего в пикете приняли участие 13 человек. По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция была общегражданской, а ее главным требованием к властям России было прекратить вмешательство в дела независимого государства — Украины.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Москве на Арбате активисты российской инициативной группы «Стратегия-18» провели ряд одиночных пикетов за деоккупацию оккупированного Россией Крыма и освобождение украинских моряков и других узников Кремля.

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