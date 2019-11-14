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Общество и люди

Киевсовет переименовал известный проспект столицы

15:28 14 ноября 2019 128
проспект комарова
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве появится проспект Любомира Гузара. Киевсовет 14 ноября проголосовал за то, чтобы переименовать проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе столицы в честь выдающегося религиозного деятеля, архиепископа Украинской греко-католической церкви.

В Киевсовете признали, что космонавт Владимир Комаров хоть и был выдающейся личностью, но не имел отношения ни к Киеву, ни к Украине. За то, чтобы переименовать проспект имени Владимира Комарова, проголосовали 85% участников общественных слушаний. Также поддержало идею о переименовании духовенство Украинской греко-католической церкви и руководство УГКЦ. Был отмечен тот факт, что именно при Любомире Гузаре резиденция предстоятеля УГКЦ была перенесена из Львова в Киев, чтобы подчеркнуть национальное, а не локальное значение Украинской греко-католической церкви.

Гузар был епископом Украинской греко-католической церкви, кардиналом католической церкви, а с 2001 по 2011 год — предстоятелем Украинской греко-католической церкви. Также Гузара называли общепризнанным моральным авторитетом украинской нации.

Люмомир Гузар скончался в мае 2017 года в возрасте 84 лет.

Напомним, в Киеве 12 ноября были переименованы ряд улиц в честь знаковых личностей новой эпохи. Так, в Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой, а в Днепровском районе — улица евромайдановца и участника АТО Андрея Аболмасова.

Фото mapio.net

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