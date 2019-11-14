Украина

«От вас — ни слова»: ветераны АТО требуют от Зеленского отреагировать на скандальное интервью Коломойского

Общественная организация «Рух ветеранів України» обратилась к президенту Зеленскому по поводу скандального интервью бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом организация сообщает на своей странице в Facebook.

Ветераны АТО обращают внимание президента Украины на то, что Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью 111 УК «Государственная измена».

«После выхода этого интервью прошло уже достаточно времени. Больше чем нужно для реакции человека, который является патриотом своей страны, но от Вас ни слова», — говорится в обращении.

Ветераны изложили требования к гаранту Конституции:

1. Сделать официальное заявление относительно заявлений И. Коломойского и дать надлежащую оценку его словам.

2. Поручить соответствующим органам начать следствие по ст. 111 «Государственная измена» в этом случае.

3. Законодательно утвердить вектор движения нашего государства в НАТО и ЕС.

Как сообщалось ранее, Коломойский заявил, что российские танки скоро будут в Варшаве.

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