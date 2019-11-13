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Украина

Российские танки будут в Варшаве: Коломойский отвесил комплимент армии Путина

17:38 13 ноября 2019 320
Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Скандально известный олигарх Игорь Коломойский, заявил, что НАТО боится мощи российской армии. Об этом бизнесмен сказал в интервью влиятельному американскому изданию The New York Times.

«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы», — такое высказывание Коломойского приводит New York Times.

Кроме того, бизнесмен считает, что Украине следует развернуться в сторону России и что украинцы через пять-десять лет «забудут кровь».

Он также утверждает, что воевать с Россией Украину «заставляет Америка», которая «не дает нам денег на это».

Издание подчеркивает, что у украинского бизнесмена не сложились отношения с американским правосудием. Напомним, Игорь Коломойский находится под следствием в США.

Как сообщали «ФАКТЫ», Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».

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