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Российские танки будут в Варшаве: Коломойский отвесил комплимент армии Путина
Скандально известный олигарх Игорь Коломойский, заявил, что НАТО боится мощи российской армии. Об этом бизнесмен сказал в интервью влиятельному американскому изданию The New York Times.
«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы», — такое высказывание Коломойского приводит New York Times.
Кроме того, бизнесмен считает, что Украине следует развернуться в сторону России и что украинцы через пять-десять лет «забудут кровь».
Он также утверждает, что воевать с Россией Украину «заставляет Америка», которая «не дает нам денег на это».
Издание подчеркивает, что у украинского бизнесмена не сложились отношения с американским правосудием. Напомним, Игорь Коломойский находится под следствием в США.
Как сообщали «ФАКТЫ», Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что руководство страны не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе из «ПриватБанка».
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