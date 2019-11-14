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Назван самый сексуальный звездный наследник (фото)
Сын британской актрисы Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга — 17-летний Дэмиан стал победителем в номинации «Самый сексуальный звездный наследник» журнала People.
Дэмиан давно снимается в рекламе, а несколько лет назад он сыграл вместе с матерью в сериале «Члены королевской семьи».
Напомним, что недавно Дэмиан выиграл в суде право на наследство, оставленное его дедом Питером Бингом.
Теперь парень не только красивый, а и богатый. Ну, а к вниманию к себе ему не привыкать — Элизабет часто появляется на красных дорожках в сопровождении сына.
Отметим, что среди крестных отцов Дэмиана (да, у парня их несколько!) — Хью Грант, Элтон Джон и другие звезды.
Кстати, «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» в этом году стал темнокожий американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».