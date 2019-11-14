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Шоу-бизнес

Назван самый сексуальный звездный наследник (фото)

16:12 14 ноября 2019 342
Дэмиан Херли
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сын британской актрисы Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга — 17-летний Дэмиан стал победителем в номинации «Самый сексуальный звездный наследник» журнала People.

Дэмиан Херли

Дэмиан давно снимается в рекламе, а несколько лет назад он сыграл вместе с матерью в сериале «Члены королевской семьи».

Дэмиан Херли

Дэмиан Херли

Дэмиан Херли

Дэмиан Херли

Напомним, что недавно Дэмиан выиграл в суде право на наследство, оставленное его дедом Питером Бингом.

Дэмиан Херли

Дэмиан Херли

Дэмиан ХерлиДэмиан Херли

Теперь парень не только красивый, а и богатый. Ну, а к вниманию к себе ему не привыкать — Элизабет часто появляется на красных дорожках в сопровождении сына.

Отметим, что среди крестных отцов Дэмиана (да, у парня их несколько!) — Хью Грант, Элтон Джон и другие звезды.

Кстати, «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» в этом году стал темнокожий американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд.

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