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Стали известны причины задержания мужа "слуги народа" Анны Скороход
После того, как народный депутат от «Слуги народа» Анна Скороход пожаловалась на задержание ее мужа правоохранителями из-за «неправильного» голосования по законопроекту о продаже земли, адвокат уточнил, что именно полиции понадобилось от Алексея Алякина.
Как сообщил «Украинской правде» защитник Сергей Тарасюк, Алякина задержали 14 ноября в 10:00 на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской. Известно, что муж Анны Скороход был объявлен в розыск Россией.
«Он объявлен в розыск, был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержание повторно — законодательством это не предусмотрено», — заявил адвокат.
Он также отметил, что основание задержание было то же, что и год назад. «Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры», — повторил Сергей Тарасюк.
Также сообщается, что задержанного направили в следственный изолятор, и что позже суд определится с мерой пресечения. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что будет выносить решение об исключении Анны Скороход из фракции, поскольку та «не поддерживает ни одного решения».
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