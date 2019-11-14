Пожаловавшуюся Зеленскому Скороход исключат из фракции «Слуга народа»

Украина

Нардепа Анну Скороход, которая 14 ноября выступила с трибуны парламента с резким заявлением, исключат из «Слуги народа», заявил лидер фракции Давид Арахамия. Об этом он заявил в кулуарах Рады.

«Я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения», — сказал Арахамия.

По его словам, мужем Анны Скороход Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы, причина — «угрозы депутатам профильного комитета по энергетике».

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп Анна Скороход отметила, что на нее постоянно оказывалось давление: «Меня господин Богдан на ковер не вызывал. Мне по телефону сказали, чтобы я перестала это делать. Так же и Давид Арахамия говорил», — сказала она.

Глава фракции «Слуга народа» уверен, что заседание фракции по исключению Скороход необходимо провести как можно быстрее.

«По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение», — сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Анну Скороход в Раде довели до слез.

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