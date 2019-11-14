- 15:41 Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
- 15:35 Ты будешь лучшим футболистом мира, — сказал 17-летнему Пеле советский вратарь Лев Яшин
- 15:34 Катастрофа МН17: следствие подтвердило контакты ФСБ с боевиками на Донбассе
- 15:28 Киевсовет переименовал известный проспект столицы
- 15:25 Бюджет Украины на 2020 год: ключевые цифры
- 15:10 Борясь за «Корвалол», «Дарница» рискует потерять «Цитрамон» и другие препараты, — СМИ
- 15:09 Эксперт назвал досадным самоубийством обвал цены на энергорынке
- 15:04 Португалия – Литва: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020
- 14:39 Российская авиация отрабатывала бомбардировку Одессы, — командующий ВМС Украины
- 14:37 Госбюджет 2020: как голосовали нардепы
- 14:34 В Киеве за ночь сожгли два магазина: детали, фото и видео происшествия
- 14:32 Била по почкам: Серябкина шокировала признанием о драке с Темниковой
Пожаловавшуюся Зеленскому Скороход исключат из фракции «Слуга народа»
Нардепа Анну Скороход, которая 14 ноября выступила с трибуны парламента с резким заявлением, исключат из «Слуги народа», заявил лидер фракции Давид Арахамия. Об этом он заявил в кулуарах Рады.
«Я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения», — сказал Арахамия.
По его словам, мужем Анны Скороход Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы, причина — «угрозы депутатам профильного комитета по энергетике».
Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп Анна Скороход отметила, что на нее постоянно оказывалось давление: «Меня господин Богдан на ковер не вызывал. Мне по телефону сказали, чтобы я перестала это делать. Так же и Давид Арахамия говорил», — сказала она.
Глава фракции «Слуга народа» уверен, что заседание фракции по исключению Скороход необходимо провести как можно быстрее.
«По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение», — сказал Арахамия.
Ранее сообщалось, что Анну Скороход в Раде довели до слез.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»