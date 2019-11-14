Украина

В четверг, 14 ноября, народный депутат из фракции «Слуга народа» Анна Скороход заявила с трибуны Верховной Рады, что из-за «неправильного» голосования по законопроекту о продаже земли правоохранители задержали ее мужа. Бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин разыскивается МВД РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — сказала Скороход.

Она утверждает, что основанием для задержания стал запрос РФ, поданный в 2017 году. Однако лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия к этому не имеет никакого отношения.

Ранее сообщалось, что из-за коллег по парламенту 1 ноября «слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время пленарного заседания — комитет ВР не учел поданных ею правок в законопроект о газотранспортной системе.

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