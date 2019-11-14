24.18 / 24.42 26.54 / 26.94
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ломают через колено: «слуга народа» Скороход с трибуны Рады обратилась к Зеленскому из-за задержания мужа

13:41 14 ноября 2019 572
Анна Скороход
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 ноября, народный депутат из фракции «Слуга народа» Анна Скороход заявила с трибуны Верховной Рады, что из-за «неправильного» голосования по законопроекту о продаже земли правоохранители задержали ее мужа. Бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин разыскивается МВД РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — сказала Скороход.

Она утверждает, что основанием для задержания стал запрос РФ, поданный в 2017 году. Однако лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия к этому не имеет никакого отношения.

Ранее сообщалось, что из-за коллег по парламенту 1 ноября «слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время пленарного заседания — комитет ВР не учел поданных ею правок в законопроект о газотранспортной системе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Принц Уильям

Принц Уильям вышел в свет в зеленом бархате и раскрыл секрет Кейт Миддлтон (фото)

Крымский мост

Это провал: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер