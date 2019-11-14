- 14:10 В школе сорвала цепочку с 6-летней девочки: в Киеве задержали наглую воровку
- 14:09 Турция – Исландия: онлайн видео голов матча квалификации Евро-2020
- 14:09 Рада проголосовала за бюджет Украины на 2020 год
- 14:05 "Дело Мазура не закрыто": дипломат рассказал о возвращении в Украину ветерана войны "Тополи"
- 13:56 Импорт электроэнергии из РФ наносит убытки украинским энергокомпаниям — эксперты
- 13:43 Парламент внес изменения в Бюджетный кодекс
- 13:41 Ломают через колено: «слуга народа» Скороход с трибуны Рады обратилась к Зеленскому из-за задержания мужа
- 13:36 Бывшая первая ракетка мира покорила самую высокую гору Африки: яркие фото
- 13:28 Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи
- 13:21 В Украину собираются экстрадировать беглеца Онищенко: названа возможная дата
- 13:20 Бюджет-2020 и изменения в Земельном кодексе: заседание Рады 14 ноября (онлайн-трансляция)
- 13:17 Во всем видят нацизм: в России завели дело из-за безобидного флешмоба о космосе
Ломают через колено: «слуга народа» Скороход с трибуны Рады обратилась к Зеленскому из-за задержания мужа
В четверг, 14 ноября, народный депутат из фракции «Слуга народа» Анна Скороход заявила с трибуны Верховной Рады, что из-за «неправильного» голосования по законопроекту о продаже земли правоохранители задержали ее мужа. Бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин разыскивается МВД РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
«Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — сказала Скороход.
Она утверждает, что основанием для задержания стал запрос РФ, поданный в 2017 году. Однако лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия к этому не имеет никакого отношения.
Ранее сообщалось, что из-за коллег по парламенту 1 ноября «слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время пленарного заседания — комитет ВР не учел поданных ею правок в законопроект о газотранспортной системе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...