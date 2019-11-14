Там сидит такая же мать: футболисту сборной Украины стало жалко россиян, погибших в Украине

Спорт

Шестой год Россия ведет гибридную войну против Украины. При этом понятие война вместо линии фронта, массивных прорывов и авиаударов трансформировалось в войну за умы. На протяжении множества лет Кремль ведет агрессивную информационную пропаганду в отношении Украины. Особенно активной она стала в последние годы. Если говорить о физическом аспекте, то жертвами агрессии России против Украины стали более 13 тысяч человек, десятки тысяч получили травмы и остались инвалидами. Миллионы переселенцев, которые остались без крыши над головой.

Впрочем, остались и те, кто считает войну России против Украины лишь политической игрой. Так, игрок бельгийского «Гента», защитник сборной Украины Игорь Пластун в интервью «Трибуне» сделал ряд неоднозначных заявлений.

«Мне очень жалко людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагедия», — говорит футболист о войне. К словам о том, что россияне едут воевать в Украину «не по своей воле», хочется вспомнить материал «ФАКТОВ» о том, как двоих жителей РФ легко завербовали ехать в Крым убивать местное население.

При этом он добавил: «Политика, ясно для всех, — настоящая грязь. В которой непонятные люди, которые ничего из себя не представляют, распоряжаются тысячами. Горжусь своей страной и своими гражданами, которые могут взять, подняться и пытаться что-то изменить. Но грязь не дает этим переменам стать прозрачными и честными».

«Это самая большая трагедия нашей страны. Из-за нее наша страна не может начать путь наверх. А бросаться словами, что в России подонки, никогда не стану. Уверен, в этой стране живет много порядочных нормальных людей, как и у нас. А верхушки, нечистоты решают свои глобальные коррупционные схемы, из-за которых страдают обычные простые люди», — сказал Пластун в духе тезиса кремлевской пропаганды про «один народ» и «мы же братья».

Впрочем, футболист считает себя патриотом: «Украина — моя страна. Страна, которую я люблю. Сейчас я защищаю честь этой страны. Если перед матчем 70−80 тысяч кладут руку на сердце, то я тоже кладу руку на сердце. Эти люди приходят болеть за нас, за свою страну, для них это важно. Любой разговор и мнение — право каждого. Мы можем посидеть, обсудить. Вся жизнь такая, не только в Украине, во всех странах куча масок».

Видимо, спортсмену никогда не попадало на глаза видео, как россияне «не по своей воле» из-за границы обстреливают украинских военных. Вот оно.

Или же стоит показать видео последствий расстрела российскими военными колонны украинских военных в «зеленом коридоре» под Иловайском.

Напомним, ранее скандальными заявлениями о войне России против Украины отличились другие известные украинские спортсмены. Так, боксер Александр Гвоздик не верит, что Россия на самом деле напала на Украину, а его коллега Василий Ломаченко назвал войну «дележкой на верху». Крымчанин Александр Усик неоднократно не смог внятно ответить на вопрос о том, чей все-таки Крым.

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