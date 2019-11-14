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Шоу-бизнес

Отец ребенка Жанны Фриске впервые рассказал о новой любви

17:25 14 ноября 2019 352
Дмитрий Шепелев
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий, отец ребенка покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который собрался жениться на новой возлюбленной, впервые рассказал о своей избраннице и о том, как они познакомились.

Он долго молчал о личной жизни, не распространялся и о сыне Платоне, которого после смерти Жанны воспитывал сам. Оказалось, что в жизни Дмитрия произошли приятные перемены. Говорят, уже больше года он живет вместе с Екатериной Тулуповой. Вскоре пара собирается оформить отношения и вместе воспитывать детей — 6-летнего Платона и Ладу — дочь Кати от предыдущих отношений. Как оказалось, именно дети познакомили Дмитрия и Екатерину.

«Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста. Для меня в женщине важны доверие, красота, чувство юмора», — цитирует Шепелева «СтарХит».

Пара не афиширует отношения. Они редко появляются вместе на светских мероприятиях, зато с детьми посещают выставки и музеи, любят путешествовать. Так, говорит Дмитрий, они спасаются от ежедневной рутины.

«Круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто — раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные», — рассказал Дмитрий.

Ранее Шепелев говорил о том, как сложно быть родителем и находить время для личного пространства.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что семья Жанны Фриске полностью погасила долг перед «Русфондом».

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