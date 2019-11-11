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Шоу-бизнес

Бывший муж Жанны Фриске сделал предложение новой возлюбленной

20:08 11 ноября 2019 218
Дмитрий Шепелев
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный российский телеведущий, муж покойной певицы Жанны Фриске, который ранее рассказывал, как сложно с маленьким ребенком строить личную жизнь, решился на ответственный шаг — сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. Они вместе с 6-летним сыном Шепелева и Жанны Фриске Платоном и дочерью Катерины Ладой уже более года живут под одной крышей, как семья. А теперь Дмитрий намерен оформить отношения официально.

О том, что Дмитрий готовится к свадьбе, сообщает издание «7 дней». По информации инсайдера телеведущий не планирует устраивать пышное торжество. Влюбленные планируют скромно расписаться в Москве и отправиться в путешествие. Пара любит отдыхать с детьми за границей. Они были замечены ранее на курорте в Италии. Недавно Дмитрий и Екатерина побывали в Германии.

«Вообще, это крайне важно — хотя бы раз в пару-тройку месяцев менять картинку, привычный сценарий дел, и кыш куда-нибудь, да хоть к бабушке в деревню», — говорил Шепелев.

О романе и новых отношениях Дмитрий не распространяется. Не комментирует связь и Екатерина. Известно, что она занимается дизайном интерьеров. В Москве она открыла студию «Арх. Предмет», создала женский клуб «Креативные завтраки». Пара изредка появляется вместе на выставках.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новой возлюбленной Шепелева и о том, как пара вместе строит новую жизнь.

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