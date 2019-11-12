Помог благодетель: семья Фриске погасила многомиллионный долг

Шоу-бизнес

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Борисович, который недавно перенес операцию на сердце, раскрыл правду о многомиллионном долге перед благотворительной организацией «Русфонд», скандальные разбирательства с которой длились несколько лет. Дело в том, что фонд перечислил крупную сумму на лечение Жанны Фриске, которая боролась с раком головного мозга. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. После смерти певицы «Русфонд» потребовал у семьи певицы отчет, на что были потрачены средства. Речь шла о сумме 21,6 миллиона рублей, которые собирали поклонники Жанны. Родные певицы не смогли предоставить чеки. «Русфонд» обратился в суд и выиграл его.

Но, как заявлял ранее Владимир Фриске, денег на погашение долга у семьи не было. Бывший муж Жанны Фриске и отец их сына Платона Дмитрий Шепелев от проблемы отстранился.

Владимир Борисович признался, что семье наконец-то удалось избавиться от долгов. Помог в этом обеспеченный человек из шоу-бизнеса, имя которого называть не стал.

«Все долги погашены. Все закончилось. Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег тогда. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22 миллионов рублей.

Этот человек мне позвонил и сказал, что хочет помочь в память о Жанне. Около двух миллионов рублей ему все-таки пришлось брать в долг, чтобы полностью погасить все долги перед благотворительной организацией", — рассказал отец Жанны Фриске.

Он также в очередной раз пожаловался на бывшего зятя Шепелева, который не позволяет общаться с внуком. Владимир Борисович посетовал, что за четыре года видели Платона всего несколько раз. В то, что новая возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова поможет наладить отношения, он не верит.

«Меня его девушка совсем не интересует, мы не общаемся. Для меня главное, чтобы внук был с нами, но так вот судьба распорядилась. Может, Екатерина и хорошая девушка, но я не верю, что она его убедит», — считает Владимир Борисович.

Ранее, Дмитрий Шепелев рассказывал, как сложно строить личную жизнь с маленьким ребенком. Однако, известно, что он уже больше года живет под одной крышей с Тулуповой. Говорят, пара готовится к свадьбе.

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