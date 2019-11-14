Общество и люди

Без кесарева не обошлось: известная модель показала ребенка от нардепа из "Слуги народа" (фото)

Известная модель и актриса, звезда шоу «Мамахохотала» Аня Гресь, которая 30 октября родила сына депутату от «Слуги народа» Роману Грищуку, показала первое фото малыша. Тимофею исполнилось две недели. Молодая мама опубликовала трогательный снимок с сыном на руках. Малыш, укутанный как кокон, сладко спит на руках у счастливой мамы.

«Знакомтесь. Тимофей Романович Грищук», — коротко подписала Аня фото.

В свой день рождения, 11 ноября, Аня опубликовала в YouTube видео с подробным рассказом о родах. Она сделала это с чувством юмора. Модель призналась, что ей пришлось делать кесарево сечение из-за крупного плода. Ребенок родился весом 4200 гр и 54 см. Ани призналась, что малыш сам выбрал дату рождения. 30 октября она между схватками успела отвезти мусор на сортировку, забежать в строительный магазин, преодолеть столичные пробки и заехать домой за вещами.

Примечательно, что жена народного депутата решила рожать в обычном роддоме на Борщаговке.

Напомним, Анна и Роман знакомы с юности. Вместе они играли в команде КВН «КПИ» и встречались. В 2015 году они устроили романтичную свадебную церемонию в Таиланде.

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