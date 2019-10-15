24.61 / 24.96 27.01 / 27.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева умилила сеть фото мужа с новорожденной дочерью

14:07 15 октября 2019 451
Лилия Подкопаева
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитая украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая недавно родила вторую дочь, умилила сеть трогательным фото. Она опубликовала в Instagram новый снимок новорожденной. На нем муж Лилии Игорь Дубинский держит кроху на руках, его глаза глаза светятся от счастья и любви.

«Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце», — подписала Лилия нежное фото мужа и дочки.

Подписчики пришли в восторг от милого фото. Они поздравляют Лилю и ее мужа с рождением дочки, восхищаются ее женственностью.

«Так мило», «Ангелочек», «Счастье», «Такое милое фото», «До слез», «Такое милашество», «Влюбленные глаза папы и улыбка. Лучшее, что может видеть девочка», «Миг чистого счастья длинною в жизнь», «Такое волшебное фото и слова душевные. Лучше не скажешь», «Очень чувственный момент», — пишут под фото.

Напомним, 41-летняя Лилия Подкопаева родила дочь в США. Это первый совместный ребенок с Игорем Дубинским. Также спортсменка воспитывает дочь Каролину и сына Вадима.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Кейт Миддлтон

Королевский синий: Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде (фото, видео)

Алина Смирнова

«Я сделала на заказ уже 150 тортов, и все — разные»: как киевлянка наладила дома успешный бизнес

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер