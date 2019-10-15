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Лилия Подкопаева умилила сеть фото мужа с новорожденной дочерью
Знаменитая украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая недавно родила вторую дочь, умилила сеть трогательным фото. Она опубликовала в Instagram новый снимок новорожденной. На нем муж Лилии Игорь Дубинский держит кроху на руках, его глаза глаза светятся от счастья и любви.
«Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что не помещаешься в сердце», — подписала Лилия нежное фото мужа и дочки.
Подписчики пришли в восторг от милого фото. Они поздравляют Лилю и ее мужа с рождением дочки, восхищаются ее женственностью.
«Так мило», «Ангелочек», «Счастье», «Такое милое фото», «До слез», «Такое милашество», «Влюбленные глаза папы и улыбка. Лучшее, что может видеть девочка», «Миг чистого счастья длинною в жизнь», «Такое волшебное фото и слова душевные. Лучше не скажешь», «Очень чувственный момент», — пишут под фото.
Напомним, 41-летняя Лилия Подкопаева родила дочь в США. Это первый совместный ребенок с Игорем Дубинским. Также спортсменка воспитывает дочь Каролину и сына Вадима.
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