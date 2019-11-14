24.17 / 24.41 26.53 / 26.92
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Гривня продолжает стремительно укрепляться

19:37 14 ноября 2019 189
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

14 ноября курс доллара на межбанке в продаже снизился на 7 копеек — теперь он составляет 24,25 гривен, курс в покупке составил 24,22 гривни за доллар. За сутки перед этим американская валюта «подешевела» на 14 копеек. 14 ноября также снизился курс евро, валюта подешевела на 10 копеек — до 26,67 гривень. Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации компании «Укрдилинг», 14 ноября торги по доллару закрылись в пределах 24,2200 — 24,2500 грн/доллар, евро 26,6475 — 26,6750 грн/евро, российский рубль 0,3778 — 0,3784 грн/рубль.

Ранее авторитетные эксперты дали комментарии «ФАКТАМ», в которых рассказали, почему в последние дни падает курс доллара, и дали прогноз, что ждет украинскую валюту в ближайшее время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Пушилин

Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Меган маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи (фото)

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер