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Гривня продолжает стремительно укрепляться
14 ноября курс доллара на межбанке в продаже снизился на 7 копеек — теперь он составляет 24,25 гривен, курс в покупке составил 24,22 гривни за доллар. За сутки перед этим американская валюта «подешевела» на 14 копеек. 14 ноября также снизился курс евро, валюта подешевела на 10 копеек — до 26,67 гривень. Об этом сообщает РБК-Украина.
По информации компании «Укрдилинг», 14 ноября торги по доллару закрылись в пределах 24,2200 — 24,2500 грн/доллар, евро 26,6475 — 26,6750 грн/евро, российский рубль 0,3778 — 0,3784 грн/рубль.
Ранее авторитетные эксперты дали комментарии «ФАКТАМ», в которых рассказали, почему в последние дни падает курс доллара, и дали прогноз, что ждет украинскую валюту в ближайшее время.
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