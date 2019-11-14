24.17 / 24.41 26.53 / 26.92
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Маленькому сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают расправой

20:06 14 ноября 2019 110
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко всерьез опасаются за жизнь их 6-летнего сына. Маленькому Саше угрожают расправой в сети. Более того, «доброжелатели» требуют у звездного семейства миллионы рублей, в противном случае угрожают навести на мальчика порчу и прибегнуть к ритуалам черной магии.

Обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию. Началась проверка аккаунтов, из которых поступали угрозы. Пока Яна и Евгений воздерживаются от комментариев.

«К сожалению, это правда! Мы не комментируем в интересах следствия. Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и, я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Адвокат продюсера добавил лишь, что угрозы от сектантов поступали на протяжении несколько месяцев. При чем, писали сообщения с угрозами не только семье, но и друзьям.

«Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подала тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — прокомментировала ход расследования Рудковская для Super.ru.

У Саши, которого родители называют Гном Гномыч, есть свой аккаунт в Instagram. За его публикациями следят около 400 тысяч подписчиков. Рудковская утверждает, что сама ведет страницу сына. Она публикует отчеты с его выступлений — Саша, как и отец, занимается фигурным катанием, принимает участие в соревнованиях, а также снимается в рекламе.

В сети Яну осуждают за выпячивание роскошной жизни и обвиняют в эксплуатации сына. Сейчас на росТВ вышло реалити-шоу о жизни Рудковской и Плющенко в формате, как показывали жизнь семьи Кардашьян.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что подопечный Рудковской певец Дима Билан опозорился во время выступления в Самаре. Позже артист извинился за пьянку и устроил для жителей города бесплатное выступление.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Пушилин

Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Меган маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото своего сына Арчи (фото)

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер