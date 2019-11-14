Маленькому сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают расправой

Шоу-бизнес

Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко всерьез опасаются за жизнь их 6-летнего сына. Маленькому Саше угрожают расправой в сети. Более того, «доброжелатели» требуют у звездного семейства миллионы рублей, в противном случае угрожают навести на мальчика порчу и прибегнуть к ритуалам черной магии.

Обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию. Началась проверка аккаунтов, из которых поступали угрозы. Пока Яна и Евгений воздерживаются от комментариев.

«К сожалению, это правда! Мы не комментируем в интересах следствия. Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и, я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Адвокат продюсера добавил лишь, что угрозы от сектантов поступали на протяжении несколько месяцев. При чем, писали сообщения с угрозами не только семье, но и друзьям.

«Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подала тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — прокомментировала ход расследования Рудковская для Super.ru.

У Саши, которого родители называют Гном Гномыч, есть свой аккаунт в Instagram. За его публикациями следят около 400 тысяч подписчиков. Рудковская утверждает, что сама ведет страницу сына. Она публикует отчеты с его выступлений — Саша, как и отец, занимается фигурным катанием, принимает участие в соревнованиях, а также снимается в рекламе.

В сети Яну осуждают за выпячивание роскошной жизни и обвиняют в эксплуатации сына. Сейчас на росТВ вышло реалити-шоу о жизни Рудковской и Плющенко в формате, как показывали жизнь семьи Кардашьян.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что подопечный Рудковской певец Дима Билан опозорился во время выступления в Самаре. Позже артист извинился за пьянку и устроил для жителей города бесплатное выступление.

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