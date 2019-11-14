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Дело о сбитом "Боинге": Нидерланды назначили дату суда над боевиком Гиркиным и его подручными
В Нидерландах назвали точную дату начала судебного разбирательства по делу о сбитом «Боинге» MH17. Первое заседание состоится 9 марта 2020 года в 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву).
Ранее стало известно, что в деле фигурируют четверо обвиняемых: российские граждане Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин с украинским паспортом Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены обвинения в крушении «Боинга» и гибели 298 человек. Конкретно упомянутая четверка будет обвинена в доставке ракетной установки «Бук» из РФ на оккупированную территорию Украины.
Судебные заседания будут проходить в специализированном режимном комплексе «Схипхол» в 50 километрах от Гааги. Зал заседаний вмещает не более тысячи человек, потому решено, что на процесс смогут прийти лишь ближайшие родственники погибших в авиакатастрофе, а все остальные смогут следить за процессом дистанционно, будет организована трансляция из зала.
Напомним, ранее было объявлено, что в деле о сбитом «Боинге» могут появиться новые подозреваемые. А Объединенная следственная группа заявила, что нашла доказательства российской координации процесса поставок оружия боевикам. Следователи JIT ищут свидетелей и готовы обеспечить им защиту.
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