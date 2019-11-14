Украина

Путин решил, что может давать советы Украине: президент РФ сделал новое заявление о Донбассе

Российский президент Владимир Путин, находясь в Бразилии с визитом, неожиданно решил прокомментировать ситуацию на Донбассе. Путин намекнул, что Украине нужно договариваться с Россией, исключил возможность скорой встречи с Зеленским, а также настаивает на отведении украинских войск по всей линии разграничения на Донбассе.

«Украина должна искать счастье не за морями. За морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться», — заявил Путин, общаясь с журналистами после саммита БРИКС.

Комментируя предложение экс-президента Казахстана о встрече Путина и Зеленского тет-а-тет на казахской территории, Путин предпочел нормандский формат. Встречи с Зеленским до нормандской встречи не будет, заявил российский президент.

Чтобы встреча «нормандской четверки» все же состоялась, Путин требует от Украины продолжать процесс разведения сил на Донбассе, причем не ограничиваться отдельными населенными пунктами. «Как можно быстрее по всей линии соприкосновения… Чтобы пушки не стреляли», — заявил Путин.

Напомним, в МИД Украины надеялись, что саммит Нормандской четверки возможно удастся провести 24 или 26 ноября. Но в России отказались называть конкретную дату.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter