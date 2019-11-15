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В Азербайджане родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом в виде свиного пятачка (видео)

В одной из частных клиник столицы Азербайджана Баку, где часто любят «фестивалить» украинские звезды, на свет появился младенец со врожденной аномалией: у него не было рта, а нос скорее напоминал свиной пятачок.

Уши ребенка располагались на шее. При этом сердце и легкие младенца были в норме, пишет местный портал 1news.az.

По информации журналистов, родители девочки вполне здоровы — у них есть еще двое маленьких детей.

Информационный ресурс отмечает, что в данном случае место имела редкая, но встречающаяся в медицине аномалия. Ранее в Азербайджане рождались дети-циклопы, дети без мозга, младенцы с деформированной головой и т. д. Такие аномалии с помощью УЗИ выявляются на третьем месяце беременности, назначается аборт.

Поэтому главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова заявила, что врачи не обнаружили отклонение и не сообщили о нем семье, она назвала преступлением.

Гинеколог подчеркнула, что родители ребенка могут написать жалобу на гинеколога, контролировавшего беременность, и специалиста УЗИ.

К сожалению, ее советы уже не понадобятся родителям — младенец не прожил и дня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в английском графстве Уорикшир также родился ребенок с аномалией. Так, 19-летняя Джессика Кибблер родила первенца Кайдена Джейка Шаттока на седьмом месяце беременности (30-я неделя). Вес новорожденного составлял 1,1 килограмма. На его теле было только два процента верхнего слоя кожи. Врачи предупредили новоиспеченных родителей, что шансы на выживание их сына крайне малы. Тем не менее, малыша выходили.

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