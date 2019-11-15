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Погода порадует теплом: синоптики дали прогноз на выходные
Погода в последние дни текущей недели не принесет сюрпризов. Будет солнечно и достаточно тепло, как для середины ноября. Особых осадков не ожидается, ночью и утром возможны туманы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
15 ноября в западной части Украины возможны небольшие дожди, в восточных регионах и частично на юге (Запорожская и Херсонская области) ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
В субботу, 16 ноября, распогодится. День обещает быть солнечным. Украина останется одной из самых теплых стран в Европе. Днем на юге и в Закарпатье воздух прогреется до 16 градусов, в остальных регионах ожидается 8−12° тепла.
Ночи постепенно становятся холоднее, но заморозков пока синоптики не обещают. Столбики термометров покажут 1−6°, в Одессе — до 8 градусов. Днем 17 ноября сохранится теплая погода. В большинстве регионов ожидается от 8°до 12° тепла.
Напомним, в Киеве из-за теплой погоды зацвели сакуры, а народные синоптики предупреждают, что третья декада ноября принесет устойчивые холода.
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