Украина

На Донбассе погиб украинский военный: ситуация в зоне ООС

За сутки 14 ноября в районе операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 15 вражеских обстрелов. Вследствие одной из таких атак был смертельно ранен украинский военнослужащий.

Вражеские группировки применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и пушки БМП. Обстрелам подверглись не только позиции украинских войск — задело и мирные населенные пункты, в том числе дачный поселок возле Авдеевки.

День 15 ноября также начался с обстрела врагом украинских позиций. Российские оккупационные войска возле Новолуганского открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в Кремле потребовали от Украины продолжать отведение войск от линии разграничения на Донбассе, причем не в отдельных селах и поселках, а по всей протяженности линии фронта.

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