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Ахметов встречался с Сурковым летом 2014 года? "Ринат" просил разрешения поехать в Донецк

9:31 15 ноября 2019 155
сурков ахметов
Инф. «ФАКТОВ»

Помощник Путина Владислав Сурков летом 2014 года встречался в Москве с неким «Ринатом» и обсуждал с ним пост переговорщика от «ДНР». А «Ринат», в свою очередь, просил Суркова разрешить ему приехать в Донецк. Это следует из разговора Суркова, аудиозапись которого обнародовала Международная следственная группа JIT по делу MH17.

Предполагается, что запись была сделана летом 2014 года, а беседует Сурков с одним из главарей «ДНР» Александром Бородаем. Под именем «Ринат» собеседники, возможно, имеют в виду бизнесмена Рината Ахметова.

«Из светских новостей: я с Ринатом встречался, — рассказывал Сурков Бородаю. — Долгий и бессмысленный разговор. Он тут встречался со своим бывшим патроном. Тот ему предлагал сидеть за столом переговоров на стороне „республики“. Естественно, было понятно, что это невозможно с его стороны. Ну и он много говорил о мире, хорошо отзывался о тебе, очень хорошо говорил Ходаковском и Пургине. Спросил, можно ли ему приехать в Донецк. Я сказал, что лучше этого не делать… У него плохие цели, он будет вас разлагать».

Напомним, ранее один из бывших главарей боевиков Александр Бородай публично подтвердил участие России в развязывании войны в Украине. А международная следственная группа JIT выяснила, что за шесть дней до крушения «Боинга» на Донбассе — 11 июля 2014 года — Бородай и Сурков обсуждали важные военные поставки.

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