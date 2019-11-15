Украина

Есть одно но — Крым: в Украине ответили на слова Коломойского о дружбе с Россией

Заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине следует «разворачиваться» в сторону России, и что украинцы через пять-десять лет «забудут кровь», вызвало значительный резонанс в стране.

Так, известный журналист Павел Казарин считает, что забыть все то, что происходило в течение последних лет, помешает Крым. «Судьба региона оказалась тем шрамом, который не позволяет сделать вид, будто ничего не было. Историю не получится отмотать обратно к 2013-му — потому что к этому не готова сама Россия. Которая пять лет назад официально изменила свои границы, включив в их состав украинский полуостров», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

По словам Казарина вычеркнуть из своих конституций Крым не готовы ни в Киеве. Ни в Москве — это противоречие, которое «можно лишь попытаться не замечать», но которое не получится обнулить. «Украинские и российские политики обречены давать разные ответы о принадлежности региона. И если в современной истории и появляются рубцы, то Крым как раз про это», — добавил он.

Впрочем, по словам Павла Казарина, никогда не следует говорить никогда. «Последние пять лет стали для обеих стран еще и экзаменом на последовательность. Пока что в общем зачете лидирует Россия, которая готова ждать и додавливать тех, кто даст слабину. А Киев только недавно узнал о существовании институциональной памяти. Той самой, которая сохраняет незыблемыми государственные подходы при смене первых лиц», — отметил он и добавил: «Игорь Коломойского четко знает, что ему выгодно. Кремль тоже. А вот Украина свой экзамен только готовится сдавать. И конституция страны могла бы стать шпаргалкой — если в нее, конечно, решат заглянуть».

А коллега Казарина Роман Цимбалюк сравнил правила в международных отношениях с законом джунглей или «правилом двора» — никто на тебя не нападет, если будет знать, что ты обязательно дашь отпор.

«Накануне Игорь Валерьевич говорил, что раз Россия сильнее, то нужно возвращаться под ее опеку и сказать „прощай“ НАТО и Евросоюзу. Это после всех событий, начиная с 2014 года! Россия действительно сильная и решительная страна. Но они не пойдут дальше, пока будут знать, что мы их „уе…м“. Нет никаких причин для капитуляции, мы сильнее, чем может показаться», — пишет Цимбалюк в своем Telegram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», общественная организация «Рух ветеранів України» обратилась к президенту Зеленскому по поводу интервью Коломойского, отметив, что заявления в статье попадают под статью 111 УК «Государственная измена».

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