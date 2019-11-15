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В сети "похоронили" Дуэйна Джонсона
В интернете в очередной раз «похоронили» самого высокооплачиваемого актера в мире, бывшего рестлера Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала. Якобы от имени солидной телерадиокомпании BBC сообщили, что 47-летний Джонсон погиб в результате неудачно выполненного трюка на съемках. Многие пользователи сети доверчиво приняли эти сообщения за чистую монету и пришли в ужас.
«О Боже… Не могу в это поверить! Покойся с миром, Дуэйн Джонсон!», — писали в комментариях.
На самом деле актер жив, здоров и весел. Он не стал ничего опровергать — вместо этого просто опубликовал в Instagram несколько новых фотографий и выступил с объявлением о дате выхода в прокат своего нового супергеройского фильма «Черный Адам» — 22 декабря 2021 года.
Читайте в «ФАКТАХ»: Дуэйн Джонсон: «В 15-летнем возрасте я чудом спас маму, бросившуюся под грузовик»
Впрочем, Джонсону уже не привыкать. Звезду серии фильмов «Форсаж», «Джуманджи», «Зубная фея», «убивают» в сети уже по меньшей мере в четвертый раз. В 2011 и 2014 годах он уже становился жертвой подобных фейков и выступал с сообщениями о том, что слухи о его смерти несколько преувеличены.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Джонсон женился на матери своих детей.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!