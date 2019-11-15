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Ольга Бузова решилась на кардинальный поворот в карьере
Российская певица Ольга Бузова, которая недавно собралась замуж, заявила, что будет представлять РФ на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды).
Об этом Бузова сказала во время своего концерта. «Следующую песню на английском я спою на „Евровидении“», — подчеркнула она. Поклонники зааплодировали и передали ей единорога, которого Ольга пообещала взять с собой на «Евровидении».
Отметим, что Бузова уже намекала на то, что хотела бы представлять Россию на «Евровидении».
Правда, у певицы есть конкурент — певец Дима Билан. Он намерен отправится на конкурс в третий раз и вернуться с победой.
Конкурсантов в России назначают «сверху», поэтому поклонники Билану и Бузовой не помогут.
Напомним, что в прошлом году Украина не смогла отправить своего конкурсанта на «Евровидение» из-за скандала.
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