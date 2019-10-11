- 15:36 Без комментариев: в Харькове чиновники замалчивают ЧП во время урока
- 15:34 Теперь в Украине два руководителя Конституционного суда: что произошло
- 15:32 В России любитель детского порно жестоко убил 9-летнего ребенка: сеть кипит от гнева
- 15:23 Российская теннисистка не пустила Ястремскую в полуфинал турнира в Китае
- 15:15 Новый посол Украины в США: СМИ назвали неожиданную кандидатуру
- 15:09 Зеленский представил нового губернатора Одесской области Максима Куцого: что о нем известно
- 15:05 Почему сжигать опавшие листья опасно для здоровья
- 14:58 В Черкассах троллейбус сбил 13-летнего школьника: подробности с места происшествия
- 14:53 Могут пройти десятки лет: в Украине озвучили новые сроки проведения выборов на Донбассе
- 14:49 Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились
- 14:39 Умер космонавт Алексей Леонов
- 14:24 Эксперт назвал изменение зеленых тарифов нарушением законодательства
Попытка не пытка: Дима Билан снова собрался на «Евровидение»
Популярный российский певец Дима Билан, отличившийся пьяной выходкой на концерте в Самаре, снова собрался на международный песенный конкурс «Евровидение». Он намерен в третий раз представить Россию. Об этом артист заявил в шоу «Алена, блин».
«Это моя мечта. Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?», — сказал Билан и добавил, что рассчитывает на поддержку своих фанов. По его мнению, представителя страны должны выбрать телезрители во время конкурса, а не назначать «сверху».
Он считает, что выступление коллеги Сергея Лазарева было «офигительным». Сам он исполнил бы танцевальный номер.
Впрочем, Билан — не единственный, кто хочет на «Евровидение». О своем желании представить страну заявляла ранее Ольга Бузова. Также не исключают дуэта Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также сообщалось, что российский миллиардер и поэт-песенник Михаил Гуцериев напишет конкурсную песню. Кто именно ее исполнит, объявят в феврале.
В 2006 году Билан занял на «Евровидении» второе место. В 2008 году он снова отправился на конкурс и победил, буквально вырвав победу у Ани Лорак, которая заняла второе место.
Ранее Дима Билан извинился за пьяную выходку в Самаре и устроил для жителей города бесплатный концерт.
Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Своих представителей на конкурсе назвали Испания и Бельгия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...