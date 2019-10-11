Попытка не пытка: Дима Билан снова собрался на «Евровидение»

Шоу-бизнес

Популярный российский певец Дима Билан, отличившийся пьяной выходкой на концерте в Самаре, снова собрался на международный песенный конкурс «Евровидение». Он намерен в третий раз представить Россию. Об этом артист заявил в шоу «Алена, блин».

«Это моя мечта. Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?», — сказал Билан и добавил, что рассчитывает на поддержку своих фанов. По его мнению, представителя страны должны выбрать телезрители во время конкурса, а не назначать «сверху».

Он считает, что выступление коллеги Сергея Лазарева было «офигительным». Сам он исполнил бы танцевальный номер.

Впрочем, Билан — не единственный, кто хочет на «Евровидение». О своем желании представить страну заявляла ранее Ольга Бузова. Также не исключают дуэта Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также сообщалось, что российский миллиардер и поэт-песенник Михаил Гуцериев напишет конкурсную песню. Кто именно ее исполнит, объявят в феврале.

В 2006 году Билан занял на «Евровидении» второе место. В 2008 году он снова отправился на конкурс и победил, буквально вырвав победу у Ани Лорак, которая заняла второе место.

Ранее Дима Билан извинился за пьяную выходку в Самаре и устроил для жителей города бесплатный концерт.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Своих представителей на конкурсе назвали Испания и Бельгия.

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