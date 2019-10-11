24.50 / 24.86 26.88 / 27.37
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Попытка не пытка: Дима Билан снова собрался на «Евровидение»

14:04 11 октября 2019 102
Дима Билан
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярный российский певец Дима Билан, отличившийся пьяной выходкой на концерте в Самаре, снова собрался на международный песенный конкурс «Евровидение». Он намерен в третий раз представить Россию. Об этом артист заявил в шоу «Алена, блин».

«Это моя мечта. Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?», — сказал Билан и добавил, что рассчитывает на поддержку своих фанов. По его мнению, представителя страны должны выбрать телезрители во время конкурса, а не назначать «сверху».

Он считает, что выступление коллеги Сергея Лазарева было «офигительным». Сам он исполнил бы танцевальный номер.

Впрочем, Билан — не единственный, кто хочет на «Евровидение». О своем желании представить страну заявляла ранее Ольга Бузова. Также не исключают дуэта Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также сообщалось, что российский миллиардер и поэт-песенник Михаил Гуцериев напишет конкурсную песню. Кто именно ее исполнит, объявят в феврале.

В 2006 году Билан занял на «Евровидении» второе место. В 2008 году он снова отправился на конкурс и победил, буквально вырвав победу у Ани Лорак, которая заняла второе место.

Ранее Дима Билан извинился за пьяную выходку в Самаре и устроил для жителей города бесплатный концерт.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Своих представителей на конкурсе назвали Испания и Бельгия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Появились фото могилы, где «похоронили» Заворотнюк

Семья Заворотнюк

Семья Заворотнюк сделала первое официальное заявление: поклонники возмутились

Оригинал торта

Невеста заказала красивый торт с павлином и получила «скособоченную индюшку, больную проказой» (фото)

Виктор Цой

Стали известны новые подробности гибели Виктора Цоя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер