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Бузова собралась замуж: что известно об "избраннике" скандальной ведущей
Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которую украинский продюсер раскритиковал за вторичность, заинтриговала подписчиков переменами в личной жизни. Всегда очень активная в сети звезда на выходных исчезла из поля зрения. Два дня Оля провела в Риме в компании со своим возлюбленным. Говорят, Давид Манукян сделал Бузовой предложение руки и сердца, преподнес кольцо с огромным бриллиантом.
Сама Бузова ничего не сообщает о помолвке, однако похвасталась огромным букетом роз и кольцом на безымянном пальце.
Об отношениях Бузовой с Манукяном заговорили после выхода клипа «Лайкер», в котором блогер сыграл главную роль. Парочку часто замечают в одинаковой одежде, их видели во время романтичной прогулки.
Ранее их застукали в объятиях друг друга, что вызвало скандал на НТН, где Бузова является ведущей шоу «План Б», где ей искали пару. В финале она сделала свой выбор, но по факту время проводила с другим.
Финальные серии шоу еще не вышли на экраны, но поклонники негодуют. Ведь получается, что на проекте — обман и игра. Не исключено, что Бузова действительно отвергла всех кандидатов на ее руку и сердце, потому что потеряла голову от Манукяна. В любом случае, по рейтингам шоу нанесен удар. Интриги не получится.
Блогер выступает под псевдонимом DAVA. В его роликах часто снимаются известные личности. Анна Семенович, Анастасия Малышева, Настасья Самбурская, теперь засветилась и Бузова. Говорят, Давид уже переехал жить к певице.
Ранее Ольга сама неоднократно подогревала слухи о свадьбе, намекая на романы с известными мужчинами, в том числе и с Филиппом Киркоровым. Как оказалось, это был лишь пиар.
Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Их скандальный развод не обсуждал только ленивый.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская, которая развелась с мужем Эдгаром Каминским, рассказала о новых отношениях.
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