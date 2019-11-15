Пугачева за последний концерт заработала миллионы: озвучен гонорар примадонны

Шоу-бизнес

Стало известно, сколько заработала знаменитая российская певица Алла Пугачева за последний концерт в Минске. Продюсеры посчитали, что всего за один вечер артистка стала рублевой миллионершей. Гонорар примадонны составляет примерно 18 миллионов рублей, что составляет примерно 6,5 миллиона гривен. Такую сумму называет гендиректор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

«Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей (около 760 гривен, что значительно ниже московских расценок, — Авт.). Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 миллионов рублей (11,4 миллионов гривен). Из них примерно 250 тысяч евро — гонорар Аллы Пугачевой», — рассказал гендиректор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов изданию КП.ру.

По его информации, у Аллы Борисовны почти на всех концертных площадках есть 40-процентная скидка на аренду. Также президент Александр Лукашенко якобы предоставил певице одну из своих загородных резиденций. Напомним, Алла Пугачева 2 ноября выступила в Беларуси на «Минск-Арена» с шоу, посвященном 70-летнему юбилею. Знаменитая певица собрала 14 тысяч зрителей. Со сцены примадонна сказала, что это ее последний концерт и попрощалась со зрителями. Лет десять Алла пообещала не выходить на сцену.

После концерта Пугачева жаловалась Лободе, что очень устала, выпила таблетку и прилегла отдохнуть.

Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился на Пугачеву с критикой, онсчитает, что певица не имеет ни физической ни вокальной формы, а концерт в Минске назвал «жалким зрелищем».

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