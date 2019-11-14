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"Жалкое зрелище": Сергей Соседов снова обрушился с критикой на Пугачеву

11:53 14 ноября 2019 741
Алла Пугачева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая российская певица Алла Пугачева после сольного концерта в Минске, посвященному 70-летнему юбилею, снова стала объектом критики Сергея Соседова. Некогда боготворивший Аллу Борисовну журналист резко высказался о выступлениях звезды и назвал концерты «жалким зрелищем». Он советует Пугачевой больше никогда не выходить на сцену, чтобы не разочаровывать своих поклонников. Соседов считает, что Пугачева давно потеряла и вокальную и физическую форму.

«Ей не нужно выходить больше на сцену потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, не поет, а говорит песню», — сказал Соседов в эфире латвийской радоистанции Baltkom. По мнению критика, невыносимо было смотреть, как Пугачева исполняет песню «Женщина, которая поет!».

Ранее Соседов обрушился с критикой на Пугачеву из-за московского концерта. Сначала его возмутила высокая стоимость билетов, а затем он жестко прошелся и по самому выступлению.

Пугачева на выпады журналиста не реагирует. Она готовит документальный музыкальный фильм «Тот самый концерт». Для его афиши 70-летняя звезда снялась в дерзком образе.

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