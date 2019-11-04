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Алла Пугачева пожаловалась на здоровье
Концерт в Минске 70-летней Аллы Пугачевой, попрощавшейся с публикой на 10 лет, дался непросто. Знаменитая певица с трудом отработала двухчасовую программу, исполняя свои хиты и новые песни живьем. На шоу в Минске съехались многие известные артисты. Своими впечатления от концерта в Instagram поделилась Вера Брежнева. Она опубликовала фрагмент концерта и выразила свое восхищения.
«Женщина, Человек, Артист — ЛЕГЕНДА! У меня не осталось слов… не могу посчитать количество раз за концерт, когда подступали слёзы. Этот голос в кодах нашего подсознания. Вызывает неописуемые эмоции из самой глубины. И хочется пожелать счастья ей, здоровья ей… ТОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ПОЁТ! Ps: с самого начала концерта в конце песен вставали все люди в зале и тянули руки, нам всем так хотелось ее обнять и поблагодарить! А ещё очень тронула песня, которую я никогда раньше не слышала „Мой Друг“. Приехать даже в другой город на концерт — было идеальным решением! И нас было много! Из разных стран!» — написала Вера.
В комментариях Алла Борисовна поблагодарила Брежневу за теплые слова и пожаловалась на здоровье. «Спасибо Верочка, что приехала. Это действительно был праздник любви народной. Правда под конец охрипла совсем», — написала Пугачева. Она также добавила, что ей тяжело выдерживать такие нагрузки.
«Спасибо вам, дорогие мои, но я больше не могу. Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку. Жду, когда принесут чай!», — поделилась Алла Борисовна.
Напомним, Пугачева впервые за десять лет дала сольный концерт в Москве в честь своего 70-летия. Шоу повторила в Минске. Также она пообещала вскоре представить в кинотеатрах документальный музыкальный фильм «Тот самый концерт».
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