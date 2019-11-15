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Родители-веганы заморили своего ребенка голодом до смерти
Супруги из города Кейп-Корал (американский штат Флорида), 30-летний Райан и 35-летняя Шейла О’Лири, предстали перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве своего полуторагодовалого сына.
Райан и Шейла — убежденные веганы. Веганство — наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения. Супруги посадили на соблюдаемую ими строжайшую ими диету и своих детей. Они не получали из еды практически ничего, кроме сырых овощей и фруктов.
Самый младший не смог выжить на таком рационе — несмотря на то, что мать говорит, что продолжала кормить его грудью. Шейла позвонила в службу спасения, когда нашла сына бездыханным. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть ребенка. Как показало вскрытие, мальчик страдал сильнейшим истощением вследствие недоедания, которое повлекло за собой серьезные осложнения. В 18 месяцев он весил чуть более 7,5 килограммов — столько в среднем должен весить семимесячный ребенок.
Как пишет издание Metro, Шейла рассказала, что в день смерти мальчика она заметила, что у него поверхностное дыхание и обеспокоилась, решив, что надо с кем-то посоветоваться по этому поводу. Но потом они с мужем заснули. А когда проснулись, ребенок уже не подавал признаков жизни.
Другие дети О’Лири, трех и пяти лет, также серьезно недоедали, выглядели изможденными и крайне бледными. Из рост и вес намного ниже нормы. В доме была еще одна девочка — дочь Шейлы от первого брака. Ребенок поочередно жил то у супругов О’Лири, то у своего отца в штате Виргиния. И, видимо, благодаря этому, выглядел значительно здоровее своих братьев.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ставших любовниками брате и сестре, которые задушили двух своих сыновей и пытались убить четырех остальных детей.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!