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Не узнать: Сергей Бабкин шокировал изменением внешности (фото)
Известный музыкант Сергей Бабкин, который недавно крестил маленького сына Елисея, шокировал изменением внешности. Артист преобразился до неузнаваемости — превратился в мистического одноглазого старца. В таком виде Бабкин появится в фильме «Черный ворон», который вскоре выйдет в украинский прокат.
Историческая драма была снята по мотивам одноименного романа Василя Шкляра. В фильме Сергей появится в неожиданном образе мистического Варфоломея. Это вечный гайдамак, который ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Матронинского монастыря, который в свое время был укрытием для повстанцев. Он проводит по туннелям холодноярцев, спасая им жизнь.
Над сложным образом работала команда гримеров во главе с художником по гриму Ларисой Сапанович. Чтобы «состарить» Сергея и сделать максимально похожим со своим мистическим персонажем, пришлось наносить грим в несколько слоев, отдельно вырисовывая каждую морщинку и шрам. Каждый съемочный день гримеры тратили более двух часов для воспроизведения всех деталей образа.
«У Варфоломея бы нет возраста, он является проводником в мистический мир — человеком, который проходит сквозь века и появляется в тот момент, когда может спасти тех, кто в этом нуждается. Мне очень приятно, что меня пригласили присоединиться к команде полнометражного фильма „Черный Ворон“, который воспроизводит одну из самых драматических страниц новейшей истории Украины. Надеюсь, зрители получат удовольствие от нашей работы, и это будет главной наградой», — рассказал Сергей Бабкин.
Сцены с участием Сергея Бабкина снимали на территории Киево-Печерской лавры и в подвалах заброшенного киевского винзавода. На экранах кинотеатров фильм «Черный ворон» появится уже 5 декабря.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что недавно Сергей Бабкин превратился в женщину.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!