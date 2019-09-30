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В Кабмине рассказали, как планируют бороться с незаконной добычей янтаря
В воскресенье, 29 сентября, правительство Украины на своем заседании утвердило законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца. Напомним, 4 сентября в Раде был зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и перемещение его через границу.
Документ, принятый правительством, предполагает запретить экспорт необработанного янтаря, ввести уголовную ответственность за нелегальный вывоз янтаря и упростить процедуру получения официальных документов на разработку уже имеющихся старательских приисков для легального бизнеса.
Об этом на брифинге 30 сентября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Гончарука, законопроект будет внесен в Раду в ближайшее время.
Кроме этого, в парламент будет внесен и законопроект о легализации игорного бизнеса. Предполагается, что игровые заведения будут действовать в черноморских отелях высшего класса. Это поможет повысить туристическую привлекательность украинских курортов.
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