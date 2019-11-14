Парламент внес изменения в Бюджетный кодекс

Украина

На пленарном заседании в четверг, 14 ноября, народные депутаты, перед принятием госбюджета-2020, внесли изменения в Бюджетный кодекс.

Изменения, в частности, регулируют расходы государственного и местных бюджетов, а также должны повысить эффективность мер по выполнению главной сметы, сообщает «РБК-Украина».

Документ нормирует некоторые инициативы Кабинета Министров об изменениях в кодекс. В частности, речь идет о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом. Также устанавливается распределение между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Кроме того, в документе урегулировали источники финансирования выплат соцпособий (непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов).

Из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета.

В рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила средства от акцизного сбора в распоряжении местных бюджетов.

Правки в Бюджетный кодекс поддержали 282 народных избранника.

Напомним, ранее Рада рассмотрела корректировки в Земельный кодекс. А 13 ноября в первом чтении депутаты приняли закон об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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