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Парламент внес изменения в Бюджетный кодекс
На пленарном заседании в четверг, 14 ноября, народные депутаты, перед принятием госбюджета-2020, внесли изменения в Бюджетный кодекс.
Изменения, в частности, регулируют расходы государственного и местных бюджетов, а также должны повысить эффективность мер по выполнению главной сметы, сообщает «РБК-Украина».
Документ нормирует некоторые инициативы Кабинета Министров об изменениях в кодекс. В частности, речь идет о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом. Также устанавливается распределение между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.
Кроме того, в документе урегулировали источники финансирования выплат соцпособий (непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов).
Из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета.
В рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила средства от акцизного сбора в распоряжении местных бюджетов.
Правки в Бюджетный кодекс поддержали 282 народных избранника.
Напомним, ранее Рада рассмотрела корректировки в Земельный кодекс. А 13 ноября в первом чтении депутаты приняли закон об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
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