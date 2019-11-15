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Синоптик рассказала, где в Украине в выходные "подморозит"
В выходные дни, 16 и 17 ноября, существенные осадки не ожидаются — погоду в стране по-прежнему определяет антициклон.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, будет преимущественно облачно. Температура воздуха в составит + 7 + 12 градусов, на западе и юге — до + 10 + 15 градусов, в Закарпатье, Черновицкой и Одесской областях — местами + 15 + 17 градусов.
«Антициклон постепенно остужает ночи: + 2 + 7 градусов, а на востоке, в Днепре и районах, на Полтавщине уже и немного подморозит, около нуля», — прогнозирует синоптик.
В Киеве 16−17 ноября осадков не ожидается, местами туман. Ночью 3 + 5 градусов, днем +8 +11 градусов.
«И не забывайте о туманах, включайте фары, будьте осторожны, любите ближнего своего и по соседним рулем, и на тротуаре», — советует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском парке Киото расцвели сакуры — в столице долго было тепло, а потом к достаточно высокой для осени температуры добавилась влага.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!