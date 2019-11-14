Чудо или погодные капризы: в киевском парке Киото расцвели сакуры (фото)

Общество и люди

Погода нынешней осенью бьет рекорды: похолодание чередуется с потеплением, но в целом на удивление комфортно. По-видимому, поэтому в ноябре расцвели сакуры в парке Киото, что в Деснянском районе Киева. Напомним, что цветение сакур в Киеве было зафиксировано и в октябре, который тоже был необычайно теплым.

«ФАКТЫ» уточнили у специалистов, почему осенью растения ведут себя по-весеннему.

— Это не первый случай осеннего цветения сакур в Киеве, — рассказала главный агроном коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района Киева Оксана Грищук. — Объяснить это можно просто: долго держалась теплая погода, потом добавилась влага — и пожалуйста! На лещине появились «сережки», на вербе — «котики». Частенько по второму кругу осенью цветут каштаны. А на Троещине, к примеру, замечены кисти цветущей сирени — не такие крупные, как в мае, но все же. А возле нашего офиса кусты магонии падуболистной покрылись желтыми цветами. Еще раз повторю: это связано с теплой погодой. Согласитесь, что плюс 15 в ноябре все же редкость. И тем более приятно увидеть живые цветы в эту пору.

Будут ли негативные последствия такой поздней вегетации растений, входящих в зиму? Цветочная почка — не листовая, поэтому пока ситуация не критичная. К тому же цветение единичных экземпляров — это же не масштабное явление. А вот цветущие плодовые деревья при резком похолодании могут пострадать. Тогда есть опасение, что весной сроки распускания цветочных почек наступят позднее, будет мало цвета или плоды вырастут меньшего размера.



Однако не только от погодных условий зависит цветение деревьев. К примеру, в Печерском районе на бульваре зацвели японские вишни, что связано с чудесами селекции: розовая «пена» появляется на ветках этих растений сорта Аutumnalis дважды — весной и осенью.

Недавно сакур в столице стало больше: аллею из 15 саженцев подарили Сырецкому парку меценаты (мебельная компания).

Между тем в Печерском ландшафтном парке закончили высаживать луковичные для традиционной весенней выставки тюльпанов. На этот раз на Певческом поле не будет отдельных композиций, а «тюльпановое море» начнет разливаться от входа и распространится по всей территории: посетители увидят масштабное цветение разнообразных тюльпанов, крокусов, нарциссов.

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