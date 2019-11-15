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Бузовой перекрыли путь на «Евровидение-2020»
Эпатажная российская певица Ольга Бузова, заявившая, что представит Россию на «Евровидении», может распаковывать чемоданы. В этом году она, скорее всего, не поедет в Роттердам на международный песенный конкурс. Путь к международной славе в этом году ей перекрыт. Так говорит член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Он назвал шансы певицы минимальными и высказал уверенность, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст просто не допустит, чтобы Россию представляла Ольга Бузова.
«В 2020 году «Евровидение» Ольге Бузовой не светит. Я уверен, что Константин Эрнст пошлет на конкурс Панайотова с Киркоровым. Эрнст просто не подпустит Бузову к «Евровидению», — отметил эксперт.
Напомним, что представителя в каждой стране выбирает в результате конкурса или назначает вещатель. В РФ в этом году ответственный за «Евровидение» Первый канал, который плотно сотрудничает с Филиппом Киркоровым. Ранее Дима Билан заявлял, что готов в третий раз покорить конкурс.
Возможно, в 2021 году, когда очередь дойдет до канала Россия 1, руководство которого более благосклонно к Бузовой, Оле улыбнется удача и ее мечта сможет осуществиться. А пока у нее нет шансов.
Напомним, в Украине представителя на «Евровидение-2020» выбирают телеканалы СТБ и UA: Общественное, организаторы ввели новые правила и начали принимать заявки.
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