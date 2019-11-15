24.12 / 24.36 26.48 / 26.88
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вятровичу в Раде не дают принять присягу нардепа: все подробности (видео)

14:04 15 ноября 2019 398
Владимир Вятрович
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко, у которой возникли проблемы со здоровьем, ее место во фракции партии «Европейская солидарность» должен занять бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Однако он все еще не может полноценно влиться в работу фракции — Вятровичу не дают принять присягу, мотивируя это отсутствием документов в парламенте.

«Я уже привык к бурной реакции части депутатов по факту моего прохождения в парламент. Но удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте — с этим придется жить…» — написал он в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Вятрович заявил, что идет в Верховную Раду «строить украинский мир и останавливать «русский мир».


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин рассказал о тяжелом наказании Заворотнюк

Выплаты

Зарплаты и пенсии в Украине вырастут: названы суммы

Холодная осенняя погода

Сухо и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

Юрий Ткач

Юрий Ткач породнился с судьей "Танців з зірками" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер