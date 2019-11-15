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Вятровичу в Раде не дают принять присягу нардепа: все подробности (видео)
После того, как Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко, у которой возникли проблемы со здоровьем, ее место во фракции партии «Европейская солидарность» должен занять бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Однако он все еще не может полноценно влиться в работу фракции — Вятровичу не дают принять присягу, мотивируя это отсутствием документов в парламенте.
«Я уже привык к бурной реакции части депутатов по факту моего прохождения в парламент. Но удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте — с этим придется жить…» — написал он в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Вятрович заявил, что идет в Верховную Раду «строить украинский мир и останавливать «русский мир».
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