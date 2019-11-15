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Босния и Герцеговина – Италия: онлайн видео голов матча отбора к Евро-2020
В пятницу, 15 ноября, в Зенице на стадионе «Билино Поле», способном вместить 15 600 зрителей, пройдет матч отборочного турнира к Евро-2020 в группе J между Боснией и Герцеговиной и Италией. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
В первом поединке между командами, который состоялся в июне в Турине, «Скуадра Адзурра» в непростом противостоянии обыграла балканцев — гости после первого тайма вели в счете, но итальянцы все же смогли переломить ход поединка и вырвали победу, причем победный мяч забили на 86-й минуте.
Подопечные Роберто Манчини подходят к поединку, забронировав за собой первое место в группе и имея стопроцентный показатель — в отборочном турнире так же без потерь идет только Бельгия. При этом Италия и забивает немало, наколотив в ворота соперников 25 мячей (в среднем — чуть больше трех голов за игру).
А вот боснийцы, имеющие довольно крепкий состав, фактически потеряли шансы побороться за второе место, дающее право пробиться на Евро-2020 напрямую. Всю ответственность за провальное выступление взял на себя главный тренер хорват Роберт Просинечки, который после выездного поражения от Греции в последнем туре (1:2) освободил занимаемую должность.
За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ».
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