Обошла Лободу: Тодоренко получила престижную награду в России (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, получила престижную в России премию «Женщина года» по версии глянцевого журнала Glamour. В результате голосования читателей именно Регина, которая недавно показала стройные ножки в Одессе, набрала наибольшее количество голосов. Телеведущая обошла многих знаменитостей, в том числе певицу Светлану Лободу, актрис Анну Михалкову и Светлану Ходченкову, претендовавших на награду.

Заветную статуэтку ей вручили за жизненную активность, женскую силу и красоту. Регина вышла на работу через две недели после родов. Она воспитывает 11-месячного сына, ведет программу для молодых мам и собственное шоу на YouTube, а также является женой исполнителя Влада Топалова. Кстати, он в этот вечер остался дома, укладывал Майкла спать.

За кулисами шоу Регина призналась, что сын еще больше мотивирует ее. «Если раньше я работала исключительно для себя, то теперь — чтобы подать пример сыну», — сказала Тодоренко журналистам.

Она считает, что дети — не помеха карьере. Телеведущая призналась, что они с мужем работают над вторым ребенком, а вообще она мечтает быть многодетной матерью.

«Я всегда мечтала о большой семье. Почему должно быть двое детей? Я хочу пять! Я поняла, что с одним малышом можно успевать работать — я вышла через две недели после родов. Говорят, когда детей много, с ними ещё легче», — сказала Тодоренко.

Ранее о воспитании сына в интервью «ФАКТАМ» рассказала певица Тина Кароль.

Также актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко с мужем Олегом Збаращуком рассказали о семейной жизни и показали 2-летнего сына Тамерлана.

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