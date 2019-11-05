Танцевала для Топалова стриптиз: Регина Тодоренко раскрыла интимные подробности семейной жизни

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в Москве, на несколько дней приехала в Киев. Экс-ведущая «Орла и Решки» стала гостьей одиннадцатого эфира шоу «Танці з зірками», встречала и поддерживала участников на балконе.

Также Регина успела дать несколько интервью, в том числе и на утреннем шоу «Люкс ФМ». Тодоренко удивила откровенными признаниями и подробностями интимной жизни с Владом Топаловым. Тодоренко рассказала, что танцевала мужу стриптиз, делала селфи абсолютно голой и любит спать обнаженной. Регина не видит ничего зазорного в том, чтобы сняться в эротической сцене в фильме. Да и ее форма позволяет. После родов телеведущая быстро избавилась от лишних килограммов. Спустя три месяца после рождения сына она демонстрировала фигуру в купальнике, снявшись для рекламы известного бренда.

«Фотошоп. Я шучу. На самом деле, там его совсем мало, только чтобы немного „потянуть“ кожу после родов, потому что она была немного дряблая. А в целом я долго и много кормила грудью и кормлю до сих пор, ела то, что ел Майкл — все пареное, вареное, очень легкое. За три месяца я пришла практически в форму, хотя поправилась за период беременности на 18 кг. Сейчас вешу 57 кг, но надо еще пару кг сбросить», — рассказала Тодоренко.

Недавно Регина спровоцировала слухи о второй беременности, опубликовав новое фото в Instagram. Также она заинтриговала заявлением в эфире «Танців», сказав, что, если не забеременеет, то вернется в шоу в новом сезоне.

Напомним, шоу «Танці з зірками» покинула самая сильная танцовщица проекта Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко.

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