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Нардепы сделали шаг к появлению частных спиртзаводов
В Раде предварительно одобрили появление в Украине альтернативных производителей спирта. До сих пор монополистом был государственный концерн «Укрспирт», а теперь депутаты проголосовали за то, чтобы производить спирт могло любое предприятие после покупки лицензии.
Пока законопроект принят только в первом чтении, но если парламентарии поспешат с доработкой документа, то уже с 1 января 2020 года «Укрспирт» утратит статус производителя-монополиста. Новый закон призван переломить ситуацию с резким снижением производства легального спирта: за последние 10 лет выпуск сократился вчетверо.
Кроме того, законопроектом, предварительно одобренным в стенах парламента, предусматривается полная либерализация экспорта спирта. А вот ввозом спирта в Украину до 1 января 2022 года смогут заниматься исключительно госпредприятия, уполномоченные Кабмином.
Напомним, по расчетам ассоциации «Укрводка», в 2018 году доля теневого рынка горячительного в стране достигла 50%. Доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019-м.
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