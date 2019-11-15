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Украина

Нардепы сделали шаг к появлению частных спиртзаводов

14:40 15 ноября 2019 36
спирт
Инф. «ФАКТОВ»

В Раде предварительно одобрили появление в Украине альтернативных производителей спирта. До сих пор монополистом был государственный концерн «Укрспирт», а теперь депутаты проголосовали за то, чтобы производить спирт могло любое предприятие после покупки лицензии.

Пока законопроект принят только в первом чтении, но если парламентарии поспешат с доработкой документа, то уже с 1 января 2020 года «Укрспирт» утратит статус производителя-монополиста. Новый закон призван переломить ситуацию с резким снижением производства легального спирта: за последние 10 лет выпуск сократился вчетверо.

Кроме того, законопроектом, предварительно одобренным в стенах парламента, предусматривается полная либерализация экспорта спирта. А вот ввозом спирта в Украину до 1 января 2022 года смогут заниматься исключительно госпредприятия, уполномоченные Кабмином.

Напомним, по расчетам ассоциации «Укрводка», в 2018 году доля теневого рынка горячительного в стране достигла 50%. Доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019-м.

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